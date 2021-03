F1, la Wada indaga sulla livrea della Haas: eventuale violazione per riferimenti alla bandiera russa (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ stata presentata ieri la nuova livrea della Haas, monoposto americana che prenderà parte al Mondiale 2021 di F1. Un team osservato speciale per una nuova coppia di piloti, formata dal tedesco Mick Schumacher e dal russo Nikita Mazepin, con il teutonico che desta la curiosità di tanti per i riscontri nelle categorie inferiori (vincitore del campionato FIA di F2) e il rapporto di parentela stretto con il grande Michael (figlio). Tuttavia, a finire sotto la lente di ingrandimento della squadra degli States è stata proprio la scelta dei colori della VF-21, che ricorda quella della bandiera della Russia. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada), contrariamente alla FIA, ha deciso ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ stata presentata ieri la nuova, monoposto americana che prenderà parte al Mondiale 2021 di F1. Un team osservato speciale per una nuova coppia di piloti, formata dal tedesco Mick Schumacher e dal russo Nikita Mazepin, con il teutonico che desta la curiosità di tanti per i riscontri nelle categorie inferiori (vincitore del campionato FIA di F2) e il rapporto di parentela stretto con il grande Michael (figlio). Tuttavia, a finire sotto la lente di ingrandimentosquadra degli States è stata proprio la scelta dei coloriVF-21, che ricorda quellaRussia. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, l’Agenzia Mondiale Antidoping (), contrariamenteFIA, ha deciso ...

