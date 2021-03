Eutanasia, Roberto Sanna opta per il suicidio assistito in Svizzera (Di venerdì 5 marzo 2021) Aveva solo 34 anni Roberto Sanna, e poco più di un anno fa aveva scoperto di essersi ammalato di Sclerosi Laterale Amiotrofica. Un decorso della malattia repentino e violento, in un solo anno le sue condizioni si erano aggravate a tal punto che ben presto sarebbe stato costretto a vivere con l’aiuto di macchinari per poter respirare. E così Roberto ha fatto la sua scelta, ha optato per una fine dignitosa scegliendo il suicidio assistito. Ad accompagnarlo la madre, la compagna, il fratello e uno zio. Il padre non se l’è sentita, purtroppo non ha condiviso la scelta del figlio e non si è sentito in grado di affrontare un dolore così grande. Ma la malattia avrebbe continuato a fare il suo corso, fino a spegnerlo lentamente. Ogni cura sarebbe stata inutile, e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Aveva solo 34 anni, e poco più di un anno fa aveva scoperto di essersi ammalato di Sclerosi Laterale Amiotrofica. Un decorso della malattia repentino e violento, in un solo anno le sue condizioni si erano aggravate a tal punto che ben presto sarebbe stato costretto a vivere con l’aiuto di macchinari per poter respirare. E cosìha fatto la sua scelta, hato per una fine dignitosa scegliendo il. Ad accompagnarlo la madre, la compagna, il fratello e uno zio. Il padre non se l’è sentita, purtroppo non ha condiviso la scelta del figlio e non si è sentito in grado di affrontare un dolore così grande. Ma la malattia avrebbe continuato a fare il suo corso, fino a spegnerlo lentamente. Ogni cura sarebbe stata inutile, e ...

AdelBScott : RT @Alessan58605211: Roberto da un anno combatte con la sla. Le sue condizioni peggiorano rapidamente e così decide di andare in Svizzera p… - Giusepp86601476 : RT @Alessan58605211: Roberto da un anno combatte con la sla. Le sue condizioni peggiorano rapidamente e così decide di andare in Svizzera p… - Daria38250972 : RT @Alessan58605211: Roberto da un anno combatte con la sla. Le sue condizioni peggiorano rapidamente e così decide di andare in Svizzera p… - JackTheLouse : RT @JattoniDallAsen: Il sacrosanto diritto di morire nel proprio letto, a casa propria, con dignità. Un diritto che in Italia è negato #eut… - OvileItalia : RT @Alessan58605211: Roberto da un anno combatte con la sla. Le sue condizioni peggiorano rapidamente e così decide di andare in Svizzera p… -