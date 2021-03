Europa spiazzata dal risiko di Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il titolo di questa storia potrebbe essere: “Ma allora fai sul serio?”. O come direbbero a Roma: “Ma che ‘davero’?”. Battute a parte, la questione è, naturalmente, seria. La decisione di Mariodi bloccare un export di 250mila dosi di vaccino Astrazeneca destinato all’Australia scuote gli altri Stati membri dell’Unione Europea. Eppure è stata presa in virtù del regolamento europeo adottato dalla Commissione Ue a fine gennaio nel trambusto dei litigi con Astrazeneca, accusata di aver dirottato in Gran Bretagna lotti di fiale anti-covid destinate al continente. Solo la Francia annuncia che farà altrettanto. Fredde Germania e Olanda, della serie: ‘non abbiamo alcunché da bloccare’. Londra contesta: “A rischio la lotta globale al virus”. Nelle capitali dell’Unione prevale il timore di innescare una pericolosa guerra protezionistica sui vaccini, che potrebbe ...