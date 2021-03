Europa League e Covid – Milan | nessun problema | a Manchester si gioca

angelomangiante : Lesione primo grado adduttore per #Dzeko. Stop due settimane dopo esami strumentali. A rischio anche Europa League. @SkySport - sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - OfficialASRoma : Troviamo lo Shakhtar nel nostro cammino europeo per la quarta volta #ASRoma #UEL - PianetaMilan : #EuropaLeague e #Covid - @acmilan, nessun problema: a #Manchester si gioca - #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : Europa League, Manchester United-Milan si giocherà regolarmente all'Old Trafford -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Veretout secondo quanto riporta 'Sky Sport' ha subito una lesione muscolare che lo costringerà a restare fermo circa un mese facendogli saltare almeno cinque partite tra campionato edIl mediano dunque sarà assente nella sfida al Napoli, saltando cinque gare: Genoa, la doppia sfida Shaktar in, Parma e Napoli. Rientro previsto per Veretout il 3 aprile contro il ...Domenica pomeriggio il Milan si presenterà a Verona ancora in emergenza visto che da qui al match del Bentegodi Stefano Pioli dovrebbe recuperare un solo giocatore, vale a dire Sandro Tonali.Jordan Veretout ha riportato una lesione muscolare, salterà cinque partite tra campionato ed Europa League. Rientro a inizio aprile.