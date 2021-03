Eurolega 2021, Ettore Messina: “Una difesa da playoff. Siamo in una buona posizione e dobbiamo finire bene” (Di sabato 6 marzo 2021) E’ un Ettore Messina molto soddisfatto per la vittoria della sua Olimpia in quel di Kaunas. Milano torna dalla Lituania con un successo molto importante nella corsa ai playoff. Queste le parole del tecnico siciliano alla fine del match: “Sono molto felice, perché abbiamo battuto quella che secondo me è una delle squadre meglio allenate di questa EuroLeague. Hanno disciplina, eseguono bene in attacco, con tanto movimento di palla, in difesa pressano per 40 minuti, forzano tante palle perse. Nel finale abbiamo fatto diverse cose buone, ma in generale la difesa nel secondo tempo è stata del livello richiesto da una partita di playoff, perché tutte adesso sono partite di playoff”. Continua Messina: “Ho la fortuna di avere giocatori ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) E’ unmolto soddisfatto per la vittoria della sua Olimpia in quel di Kaunas. Milano torna dalla Lituania con un successo molto importante nella corsa ai. Queste le parole del tecnico siciliano alla fine del match: “Sono molto felice, perché abbiamo battuto quella che secondo me è una delle squadre meglio allenate di questa EuroLeague. Hanno disciplina, eseguonoin attacco, con tanto movimento di palla, inpressano per 40 minuti, forzano tante palle perse. Nel finale abbiamo fatto diverse cose buone, ma in generale lanel secondo tempo è stata del livello richiesto da una partita di, perché tutte adesso sono partite di”. Continua: “Ho la fortuna di avere giocatori ...

