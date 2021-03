EuroLeague, vittoria per l’Olimpia Milano in casa dello Zalgiris: 64-69 (Di venerdì 5 marzo 2021) vittoria sofferta per l’Olimpia Milano contro lo Zalgiris. La squadra di Messina guida per tutta la partita, ma soffre particolarmente negli ultimi minuti del match. Diciottesima vittoria in EuroLeague e ottava in trasferta, firmata da uno straordinario Shavon Shields da 23 a referto. Zalgiris KAUNAS-AX ARMANI EXCHANGE Milano1° Quarto: 13-192° Quarto: 19-15PRIMO TEMPO: 32-343° Quarto: 13-164° Quarto: 19-19SECONDO TEMPO: 32-35RISULTATO FINALE: 64-69Zalgiris KAUNAS17 Grigonis (5-6-0-6)15 Lauvergne (7-4-0-4)11 Lekavicius (1-0-3-7)7 Hayes (0-0-7-0)6 Rubit (0-6-0-0)3 Lukosiunas (0-3-0-0)3 Jokubaitis (0-0-3-0)2 Jankunas (0-0-0-2)AX ARMANI EXCHANGE Milano23 Shields (4-3-7-9)14 Punter (9-3-0-2)10 Datome (0-3-3-4)10 Hines ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)sofferta percontro lo. La squadra di Messina guida per tutta la partita, ma soffre particolarmente negli ultimi minuti del match. Diciottesimaine ottava in trasferta, firmata da uno straordinario Shavon Shields da 23 a referto.KAUNAS-AX ARMANI EXCHANGE1° Quarto: 13-192° Quarto: 19-15PRIMO TEMPO: 32-343° Quarto: 13-164° Quarto: 19-19SECONDO TEMPO: 32-35RISULTATO FINALE: 64-69KAUNAS17 Grigonis (5-6-0-6)15 Lauvergne (7-4-0-4)11 Lekavicius (1-0-3-7)7 Hayes (0-0-7-0)6 Rubit (0-6-0-0)3 Lukosiunas (0-3-0-0)3 Jokubaitis (0-0-3-0)2 Jankunas (0-0-0-2)AX ARMANI EXCHANGE23 Shields (4-3-7-9)14 Punter (9-3-0-2)10 Datome (0-3-3-4)10 Hines ...

