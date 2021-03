Euroindoor: Larissa Iapichino vola in finale (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ci si aspettava è stata quasi una formalità la gara di qualificazione del salto in lungo per Larissa Iapichino, agli Euroindoor di atletica leggera.Il limite per entrare tra le finaliste era il raggiungimento della misura di 6.70. In caso non fosse stata raggiunta, sarebbero entrate le migliori 8. Non ha voluto correre rischi la lunghista azzurra allenata da Gianni Cecconi. Ha cercato, riuscendoci, di ottenere la prestazione che serviva raggiungendola al terzo e ultimo tentativo. In pedana alle ore 12:18, seconda per ordine di salto, Larissa piazza un volo di 6.35 al primo tentativo, 6.42 al secondo salto e finalmente il 6.70 che serviva a chiudere la gara. Davanti a lei il 6.78 della svedese Khaddi Sagnia. Buona prestazione anche dell’altra azzurra in gara Laura Strati, vicentina di Bassano del Grappa, classe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ci si aspettava è stata quasi una formalità la gara di qualificazione del salto in lungo per, aglidi atletica leggera.Il limite per entrare tra le finaliste era il raggiungimento della misura di 6.70. In caso non fosse stata raggiunta, sarebbero entrate le migliori 8. Non ha voluto correre rischi la lunghista azzurra allenata da Gianni Cecconi. Ha cercato, riuscendoci, di ottenere la prestazione che serviva raggiungendola al terzo e ultimo tentativo. In pedana alle ore 12:18, seconda per ordine di salto,piazza un volo di 6.35 al primo tentativo, 6.42 al secondo salto e finalmente il 6.70 che serviva a chiudere la gara. Davanti a lei il 6.78 della svedese Khaddi Sagnia. Buona prestazione anche dell’altra azzurra in gara Laura Strati, vicentina di Bassano del Grappa, classe ...

