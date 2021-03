Euroindoor di atletica, Iapichino: "In finale lottando con le unghie e con i denti" /VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Torun (Polonia), 5 marzo 2021 - "L'ho detto, sono un animale da gara , quando si deve lottare per qualcosa ci si prova e lo si fa con le unghie e con i denti". A parlare, al sito ufficiale della ... Leggi su lanazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Torun (Polonia), 5 marzo 2021 - "L'ho detto, sono un animale da gara , quando si deve lottare per qualcosa ci si prova e lo si fa con lee con i". A parlare, al sito ufficiale della ...

QuarryRQ : Europei indoor di atletica leggera. #larissaiapichino vola in finale @periodicodaily #atletica… - qn_lanazione : @EuroAthletics #Atletica #Fidal #EuropeanAthletics Euroindoor di atletica, Iapichino: 'In finale con le unghie e… - stelle_tre : RT @atleticaitalia: #atletica Agli Euroindoor Larissa Iapichino sbarca in finale nel lungo con 6,70, Laura Strati con 6,58 ???? #Torun2021 (p… - CNiccolai : RT @atleticaitalia: #atletica Larissa Iapichino 6,70 in qualificazione a Torun ed è in FINALE agli EUROINDOOR con la seconda miglior misura… - lagos682 : RT @atleticaitalia: #atletica Agli Euroindoor Larissa Iapichino sbarca in finale nel lungo con 6,70, Laura Strati con 6,58 ???? #Torun2021 (p… -