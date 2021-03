Ermal Meta | “Sono tifoso del Napoli | sceglierei lo scudetto alla vittoria del Festival”

tvsorrisi : Preparate i fazzoletti e aprite le orecchie: Ermal Meta userà molto virtuosamente la sua voce, mettendosi al serviz… - trash_italiano : ???? Ordine esibizioni seconda serata #Sanremo2021 Orietta Berti Bugo Gaia Lo Stato Sociale Irama* (con video del… - rtl1025 : ?? La Top Ten dopo la terza serata di #Sanremo2021 1 Ermal Meta 2 Annalisa 3 Willie Peyote 4 Arisa 5 Irama 6 Lo Sta… - MottolaIvana : @Meta__Moro Ma questa deficente??????lo sa che se non sta attenta, verrà denunciata (da Ermal o dal suo staff) per dif… - SandraCeradini : RT @LeLuciDiRoma: Sanremo 2021, sindaco Sorrento: 'Aspettiamo Ermal Meta, bravo su 'Caruso'' I M M E N S O?????? ?@MetaErmal? ? ?@famedalup… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta

Le migliori sono confinate a orari marzulliani: Coma_Cose, Max Gazzè e Silvestri, Malika Ayane edche canta Caruso in maniera magistrale. I Maneskin con Manuel Agnelli regalano una ...il grande dominatore della 71 edizione del Festival di Sanremo. Sinora il cantautore di origine albanese risulta primo sia nella classifica della giuria demoscopica (prime due serate) sia ...SANREMO - Ermal Meta è online il video ufficiale di “Un Milione di Cose Da Dirti”, brano in gara alla settantunesima edizione del festival di Sanremo. Il video, diretto da Tiziano Russo. Il brano è an ...(Milano 5 marzo 2021) - Willie Peyote punta al podio e al Premio della Critica - Stasera la finale delle Nuove proposte: Gaudiano favorito a ...