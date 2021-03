Erjona Sulejmani | Senza veli da urlo Un fan chiede | “Chi è il fortunato?” Lei risponde così

(Di venerdì 5 marzo 2021)infiamma il web. La modella ed ex compagna di Blerim Dzemaili ha infatti postato su Instagram uno scatto davvero da impazzire:dae fan impazziti. Quest'ultimi hanno immediatamente notato un particolare nella foto: qualcuno che tiene per mano la bella. "Chi è il", ha chiesto un follower. "Per ora nessuno", la risposta della.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMCKEJQlXi5/" Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : Erjona Sulejmani

Zazoom Blog

E fra questi, c'è stato anche lo scatto in costume di, l'ex moglie di Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter, come sempre molto autoironica, che ha postato una foto con tanto di ...Commenta per primosogna sempre l'estate. La bellissima modella, ex del centrocampista Blerim Dzemaili , un passato tra Napoli e Bologna, è seguitissima sui social. In una delle ultime foto pubblicate ...Nuovo fidanzato per Erjona Sulejmani? Lo scatto senza reggiseno e con l'anello in bella vista scatena il web (FOTO) ...Erjona Sulejmani ha incendiato il web con l’ultimo scatto postato nelle sue storie Instagram. La modella ed ex compagna di Blerim Dzemaili ha infatti pubblicato una foto davvero ...