Emma Marrone a Sanremo come Penelope: la scollatura è da infarto- FOTO (Di venerdì 5 marzo 2021) La stupenda Emma Marrone questa volta supera se stessa con uno scatto da urlo nel quale mostra tutta la sua sensualità innata. Emma Marrone lascia a bocca aperta con l’ultimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 5 marzo 2021) La stupendaquesta volta supera se stessa con uno scatto da urlo nel quale mostra tutta la sua sensualità innata.lascia a bocca aperta con l’ultimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

MarioManca : #Sanremo2021: Achille Lauro ed Emma Marrone in difesa degli incompresi - RDS_official : La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di ques… - fanpage : Achille Lauro si trasforma in una statua greca nel quadro con Emma Marrone e Monica Guerritore #Sanremo2021 - marcobrown55 : RT @RDS_official: La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di questa edi… - amorsisulcuore : RT @MarioManca: #Sanremo2021: Achille Lauro ed Emma Marrone in difesa degli incompresi -