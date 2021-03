Emilia-Romagna “rosso Covid”: oggi oltre 3mila nuovi casi, tutti i dati (Di venerdì 5 marzo 2021) Covid Emilia-Romagna 5 marzo 2021. Si aggrava la situazione della pandemia in regione, dove oggi si registra il record di contagi giornalieri da quando è cominciata la pandemia e sale nettamente anche il tasso di positività. L’Emilia-Romagna sprofonda nel “rosso Covid”, per via del dilagare delle varianti come abbiamo spiegato in questo articolo. L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è il doppio della media nazionale. Intanto c’è attesa per la decisione di passare in zona rossa da lunedì: si tratterebbe di una decisione della Regione, perché il ministero della Salute ha confermato oggi la zona arancione. (segue dopo la foto) Covid Emilia-Romagna 5 marzo 2021: ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021)5 marzo 2021. Si aggrava la situazione della pandemia in regione, dovesi registra il record di contagi giornalieri da quando è cominciata la pandemia e sale nettamente anche il tasso di positività. L’sprofonda nel “”, per via del dilagare delle varianti come abbiamo spiegato in questo articolo. L’incidenza deiogni 100mila abitanti è il doppio della media nazionale. Intanto c’è attesa per la decisione di passare in zona rossa da lunedì: si tratterebbe di una decisione della Regione, perché il ministero della Salute ha confermatola zona arancione. (segue dopo la foto)5 marzo 2021: ...

