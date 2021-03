Emergenza Covid - 19: tutte le scuole della Granda chiuse dall'8 al 20 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) SCUOLA Un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Alberto Cirio stabilisce che tutte le scuole dall'asilo all'università della provincia di Cuneo resteranno chiuse da lunedì 8 a sabato 20 marzo ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 5 marzo 2021) SCUOLA Un'ordinanza firmata dal presidenteRegione Alberto Cirio stabilisce chele'asilo all'universitàprovincia di Cuneo resterannoda lunedì 8 a sabato 20...

repubblica : Alessia Bonari, dal palco di Sanremo al ritorno in corsia: 'Il mio compenso della serata donato per le cure palliat… - MinLavoro : Al via tavolo con parti sociali e ministri @AndreaOrlandosp, @robersperanza e @MISE_GOV su #vaccini nei luoghi di l… - repubblica : Il vaccino anti-Covid per i prof svuota le scuole di Palermo: 'Troppi effetti collaterali': Un'emergenza in più che… - Pietro53487540 : @SanremoRai siamo arrivati alla frutta, nn venitemi a dire che la data la si è spostata per il covid- 19 che nn ci… - USB_Basilicata : Emergenza Covid-19, Bardi incontra i sindaci online -