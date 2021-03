Emergenza coronavirus: mezza Italia rischia la zona rossa. Ecco quali sono le regioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ogni venerdì, si attendono i risultati dei monitoraggi sui contagi da coronavirus per eventualmente modificare i colori delle regioni; il nuovo DPCM firmato da Draghi, il primo a sua firma, entrerà in vigore lunedì 8 marzo e sarà valido salvo diverse direttive , fino al 6 aprile. Chi rischia Si attende quindi la decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza prevista per il pomeriggio e che porterà un nuovo cambio di colore; al momento la maggior parte delle regioni è arancione, ma vista l’incidenza dei contagi che continua ad aumentare, è molto probabile che da lunedì 8 marzo alcune entreranno in zona rossa, e le poche ancora gialle potrebbero anch’esse cambiare colore. Ad esempio Calabria, Lazio, Puglia e Veneto, attualmente gialle, potrebbero diventare ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ogni venerdì, si attendono i risultati dei monitoraggi sui contagi daper eventualmente modificare i colori delle; il nuovo DPCM firmato da Draghi, il primo a sua firma, entrerà in vigore lunedì 8 marzo e sarà valido salvo diverse direttive , fino al 6 aprile. ChiSi attende quindi la decisione del Ministro della Salute Roberto Speranza prevista per il pomeriggio e che porterà un nuovo cambio di colore; al momento la maggior parte delleè arancione, ma vista l’incidenza dei contagi che continua ad aumentare, è molto probabile che da lunedì 8 marzo alcune entreranno in, e le poche ancora gialle potrebbero anch’esse cambiare colore. Ad esempio Calabria, Lazio, Puglia e Veneto, attualmente gialle, potrebbero diventare ...

