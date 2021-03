Emergenza coronavirus, la distanza potrebbe non bastare. Come difendersi dalle varianti del Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Come difendersi dalle varianti del Covid: la distanza di un metro on garantisce la sicurezza. Attenzione alla mascherina che scegliamo. Come abbiamo evidenziato nei giorni scorsi, diversi esperti ritengono che contro le varianti del Covid la distanza interpersonale di un metro e mezzo possa non bastare. Questo per la maggior capacità di diffusione che caratterizza le nuove forme del nuovo coronavirus. Ovviamente la distanza da sola non garantisce una protezione, ma spesso garantisce una sensazione di sicurezza che spinge ad abbassare la mascherina e la guardia. Invece, di fronte alla rinnovata minaccia del virus, è bene rivedere le regole su Come ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021)del: ladi un metro on garantisce la sicurezza. Attenzione alla mascherina che scegliamo.abbiamo evidenziato nei giorni scorsi, diversi esperti ritengono che contro ledellainterpersonale di un metro e mezzo possa non. Questo per la maggior capacità di diffusione che caratterizza le nuove forme del nuovo. Ovviamente lada sola non garantisce una protezione, ma spesso garantisce una sensazione di sicurezza che spinge ad abbassare la mascherina e la guardia. Invece, di fronte alla rinnovata minaccia del virus, è bene rivedere le regole su...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Papa Francesco in volo verso l'Iraq. "Pellegrino di pace" Bergoglio ha desiderato moltissimo questo viaggio, nonostante gli ovvi problemi legati alla sicurezza e malgrado l 'emergenza di Coronavirus che ha colpito anche il nunzio in Iraq che avrebbe dovuto ...

Emergenza Covid. Un altro caso positivo a Senise Un altro caso di Coronavirus a Senise. A comunicare la notizia è stato il sindaco Giuseppe Castronuovo che è stato informato di questo nuovo caso che fa parte di un nucleo familiare già positivo al virus. 'Il nuovo ...

Emergenza Coronavirus 402 - Ordinanza N. 714 di Regione Lombardia del 4 marzo 2021 ANCI LOMBARDIA Iraq, inizia lo storico viaggio del Papa L’aereo papale, un Alitalia Covid free, è decollato da Fiumicino alla volta di Baghdad. Inizia così la storica missione di Papa Francesco: è la prima volta di un Papa in terra irachena. Bergoglio ha t ...

Covid. Linea dura di Draghi, bloccato l'export dei vaccini AstraZeneca in Australia L'Italia è il primo Paese della Ue ad adottare questo provvedimento con un'azienda produttrice inadempiente. Obiettivo garantire una sufficiente quantità di dosi alla popolazione europea ...

