Elodie, il regalo del fidanzato: le foto sui social (Di venerdì 5 marzo 2021) Elodie, rientrata a Milano dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, ha ricevuto una splendida sorpresa dal fidanzato Marracash. Elodie, la sorpresa di Marracash dopo Sanremo: il gesto romantico su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021), rientrata a Milano dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, ha ricevuto una splendida sorpresa dalMarracash., la sorpresa di Marracash dopo Sanremo: il gesto romantico su Notizie.it.

lavalezecca : RT @neodie: Supereremo mai l’enorme regalo di Elodie di stasera? Io dico di no e dico anche che va benissimo così #sanremo2021 - serpestp : che cucciola elodie mi strappo il cuore dal petto e te lo regalo - dudy94198423 : Elodie ti regalo il mio cuore #sanremopower - Luca190499 : RT @neodie: Supereremo mai l’enorme regalo di Elodie di stasera? Io dico di no e dico anche che va benissimo così #sanremo2021 - shinogekai_ : RT @neodie: Supereremo mai l’enorme regalo di Elodie di stasera? Io dico di no e dico anche che va benissimo così #sanremo2021 -