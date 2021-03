Elodie a Sanremo: “Non avevo l’acqua calda e non arrivavo alla fine del mese, ma non ho mai smesso di sognare” (Di venerdì 5 marzo 2021) Elodie al Festival di Sanremo 2021 La seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo ha visto protagonista Elodie. Quest’ultima non è in gara con i Big, tuttavia ha saputo attirare l’attenzione su di sé in vari modi. Infatti, prima col ruolo di co-conduttrice, successivamente facendo delle performance da pop star, ma anche ballerina protagonista di un medley esplosivo e infine a tarda notte è arrivato il monologo. In quell’occasione l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha toccato temi molto personali e ripercorso davanti a milioni di spettatori da casa la sua crescita artistica. La Di Patrizi parla della sua difficile infanzia Sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, Elodie ha detto che tutte le volte che è riuscita ad abbattere un muro ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 marzo 2021)al Festival di2021 La seconda serata della 71esima edizione del Festival diha visto protagonista. Quest’ultima non è in gara con i Big, tuttavia ha saputo attirare l’attenzione su di sé in vari modi. Infatti, prima col ruolo di co-conduttrice, successivamente facendo delle performance da pop star, ma anche ballerina protagonista di un medley esplosivo e ina tarda notte è arrivato il monologo. In quell’occasione l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha toccato temi molto personali e ripercorso davanti a milioni di spettatori da casa la sua crescita artistica. La Di Patrizi parla della sua difficile infanzia Sul prestigioso palco del Teatro Ariston diha detto che tutte le volte che è riuscita ad abbattere un muro ...

repubblica : Elodie regina della seconda serata: ecco la performance che ha convinto tutti - HuffPostItalia : Le pagelle Haiku di Sanremo. Un 4 a Elodie e Pausini, il Globe va a Il Volo (9) - amperrino : Sanremo 2021, Elodie fa impazzire il pubblico: 'Bella come una dea'. Le foto - GodneyBitch_ : RT @GodneyBitch_: Come mi sono permesso di non mettere Elodie nella lista dei miei Kings & Queens che vorrei a #Sanremo2021? COMEE? Mi scus… - Adnkronos : #Sanremo2021, @Elodiedipa: 'Orgogliosa della mia storia' -