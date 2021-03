Elezioni, Mattarella ha firmato il decreto legge per rinvio amministrative (Di venerdì 5 marzo 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, hailrecante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

