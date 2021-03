Elettrodomestici | il diritto alla riparazione è realtà | le nuove regole europee

(Di venerdì 5 marzo 2021) A partire dal 1° marzo 2021, in tutti i 27 paesi dell’Unione Europea sono entrate in vigore lenorme sul. Cosa significa? Che da marzo, contestualmente all’entrata in vigore della nuova etichetta energetica, le aziende dell’Unione europea che vendono frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e televisori dovranno garantire all’utente la possibilità di ripararli entro un periodo di tempo, reperirne agevolmente i pezzi di ricambio e le istruzioni per aggiustarli. La legge sul, approvata dal Parlamento Europeo a fine novembre 2020, ha come obiettivo quello di ridurre il crescente ammontare di rifiuti Raee assicurando, in un’ottica di sostenibilità ambientale e in una prospettiva di economia circolare, una maggiore ...

Il diritto alla riparazione non vale per tutti gli elettrodomestici Non tutti gli elettrodomestici potranno beneficiare di queste nuove regole. L'associazione Right to repair dichiara che il...