El Dorado di Maduro L’itinerario illegale per vendere l’oro del Venezuela

(Di venerdì 5 marzo 2021) La Banca d’Inghilterra ancora non sa cosa fare con le 31 tonnellate d’oro delche sono nel loro deposito. Un tribunale deve decidere se dare l’accesso al governo di Nicoláso al governo ad interim di Juan Guaidó, riconosciuto a livello internazionale da una cinquantina di Paesi, tra cui gli Stati Uniti, l’Unione europea e il Regno Unito. Il regime diperò non aspetta il verdetto sul ricorso che ha presentato alle autorità britanniche e ha montato un piano di triangolazione per incassare il denaro della vendita delle riserve auree del, aggirando le sanzioni internazionali. A svelarlo in un comunicato è stato un rappresentante del governo ad interim di Guaidó, Julio Borges, incaricato per gli Affari esteri. Sarebbe in atto, secondo l’opposizionena, una ...