Egocentrica | ottusa e presuntuosa Il foglio che inchioda Ursula von der Layen | ecco chi è davvero lady Europa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dall'analisi della firma diVon der Leyen emerge un carattere basato su forme egocentriche che la portano a salvare prima di tutto se stessa e i propri punti di vista (dimensione grande delle lettere), agendo con un filo di presunzione che ella però scambia per capacità di gestione efficiente (grafia sostanzialmente disordinata); difetta, invece, nel calcolare i pro e i contro specie nelle situazioni più complesse. L'importante per lei è che la sua Politica venga accettata, ma soprattutto ella è molto attenta a salvare il proprio prestigio cercando di dimostrare di possedere attitudini e potenzialità sociali ben superiori a quelle di altri. La grafia, infatti, mette in mostra una ipervalutazione di se stessa (lettere maiuscole eccessive) e una gran voglia di raggiungere rapidamente la vetta (stiracchiamenti e ...