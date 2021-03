Effetto Covid, quasi 750mila morti in Italia nel 2020: mai così tanti dal dopoguerra (Di venerdì 5 marzo 2021) Effetto Covid, quasi 750mila morti in Italia nel 2020 Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146, ovvero 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). Volendo stimare l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale, tra marzo e dicembre 2020 si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso). “In tale valutazione – sottolinea lo studio – occorre tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 i decessi per il complesso delle cause sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)innelNelil totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo: 746.146, ovvero 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). Volendo stimare l’impatto dell’epidemia-19 sulla mortalità totale, tra marzo e dicembresi sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso). “In tale valutazione – sottolinea lo studio – occorre tener conto che nei mesi di gennaio e febbraioi decessi per il complesso delle cause sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della ...

fattoquotidiano : ??Speciale #Sanremo2021. Stecche, inciampi ed effetto nostalgia: le cover ci fanno rimpiangere la Musica (quella mol… - fanpage : Segnalato l’insorgenza di un nuovo effetto collaterale. - Corriere : Calo di casi tra sanitari e over 80: «È il primo effetto dei vaccini» - CorriereTorino : Effetto Covid, nel 2020 a Torino oltre 15.300 decessi: aumento del 21 per cento - mire_mori : RT @adolfo_urso: La #povertà non è stata affatto abolita, ma anzi è aumentata con il governo #M5s. Un milione di poveri in più nel 2020, se… -