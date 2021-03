Educazione alla legalità: Lea e Denise, donne contro la mafia (Di venerdì 5 marzo 2021) Sabato 6 marzo alle 10.30, in diretta sul canale YouTube del Comune di Bergamo https://bit.ly/3rF1hyx, Vincenza Rando, vice presidente nazionale di Libera, racconterà la vicenda di Lea Garofalo e della figlia Denise Cosco. di cui è anche avvocato, ad una platea di Istituti di primo e secondo grado di Bergamo e provincia di Bergamo. Vincenza Rando, consigliere comunale e vicesindaco di Niscemi, presidente nazionale di Avviso pubblico (associazione che raduna le amministrazioni pubbliche che promuovono la cultura della legalità), inizia la sua intensa opera di volontariato entrando nell’ufficio di presidenza di Libera, diventando avvocato dell’associazione di parte civile nei maggiori processi contro la criminalità organizzata in Italia. In quello per Lea Garofalo, uccisa dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009 per la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Sabato 6 marzo alle 10.30, in diretta sul canale YouTube del Comune di Bergamo https://bit.ly/3rF1hyx, Vincenza Rando, vice presidente nazionale di Libera, racconterà la vicenda di Lea Garofalo e della figliaCosco. di cui è anche avvocato, ad una platea di Istituti di primo e secondo grado di Bergamo e provincia di Bergamo. Vincenza Rando, consigliere comunale e vicesindaco di Niscemi, presidente nazionale di Avviso pubblico (associazione che raduna le amministrazioni pubbliche che promuovono la cultura della), inizia la sua intensa opera di volontariato entrando nell’ufficio di presidenza di Libera, diventando avvocato dell’associazione di parte civile nei maggiori processila criminalità organizzata in Italia. In quello per Lea Garofalo, uccisa d‘ndrangheta il 24 novembre 2009 per la ...

