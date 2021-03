Ecco i look di Vittoria Ceretti per la terza serata di Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Eccoci arrivati alla terza serata del Festival di Sanremo 2021 che sta tanto facendo parlare di sé. Insieme ad Amadeus e Fiorello questa sera sul palco è salita come co-conduttrice la top model Vittoria Ceretti, al suo debutto sul palco dell’Ariston e televisivo. Dopo gli indimenticabili abiti sfoggiati da Matilda de Angelis ed Elodie, scopriamo insieme i look della serata scelti per Vittoria. Il primo look di Vittoria Ceretti Scende le temibili scale dell’Ariston emozionatissima indossando un Maison Valentino. Accenna una camminata da passerella ammettendo che in una sfilata è molto più semplice stare sul palco perché “non bisogna guardare da una parte e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)ci arrivati alladel Festival diche sta tanto facendo parlare di sé. Insieme ad Amadeus e Fiorello questa sera sul palco è salita come co-conduttrice la top model, al suo debutto sul palco dell’Ariston e televisivo. Dopo gli indimenticabili abiti sfoggiati da Matilda de Angelis ed Elodie, scopriamo insieme idellascelti per. Il primodiScende le temibili scale dell’Ariston emozionatissima indossando un Maison Valentino. Accenna una camminata da passerella ammettendo che in una sfilata è molto più semplice stare sul palco perché “non bisogna guardare da una parte e ...

