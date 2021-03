Ecco come la Germania vuole uscire dal lockdown (Di venerdì 5 marzo 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha presentato un piano che dovrebbe traghettare la Germania fuori dal lockdown, in vigore con modalità diverse dal 2 novembre. L’annuncio della Merkel ha fatto seguito ad un lungo incontro con i governatori regionali durato ben nove ore ed all’interno del quale sono stati raggiunti dei compromessi in merito alle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 5 marzo 2021) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha presentato un piano che dovrebbe traghettare lafuori dal, in vigore con modalità diverse dal 2 novembre. L’annuncio della Merkel ha fatto seguito ad un lungo incontro con i governatori regionali durato ben nove ore ed all’interno del quale sono stati raggiunti dei compromessi in merito alle InsideOver.

reportrai3 : Il consiglio generale della Cisl ha eletto segretario generale Luigi Sbarra, in carica come segretario generale agg… - lucatelese : Ecco come è nato l’attacco a Zinga della “corrente Saudita” del Pd. - borghi_claudio : Si fa ancora finta di non capire la questione 'blocco navale' inteso come aggressione ad un altro stato e che nulla… - cucincasareccia : Torta mimosa!! Ecco come la preparo io ???????????????????????????????????? - IlRiccioLeone : 'Se non faccio le cose io non vengono come dico io.' ecco perché vorrei fare tutto per i cazzi miei. -