Ecco come funziona il vaccino Covaxin, il siero indiano efficace all'80% (Di venerdì 5 marzo 2021) Il piano d'immunizzazione è massiccio: entro agosto l' punta a 300 milioni di persone. Il continente, che ha registrato il maggior numero di casi di al mondo dopo gli Stati Uniti, in soli due mesi ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il piano d'immunizzazione è massiccio: entro agosto l' punta a 300 milioni di persone. Il continente, che ha registrato il maggior numero di casi di al mondo dopo gli Stati Uniti, in soli due mesi ha ...

reportrai3 : Il consiglio generale della Cisl ha eletto segretario generale Luigi Sbarra, in carica come segretario generale agg… - borghi_claudio : Si fa ancora finta di non capire la questione 'blocco navale' inteso come aggressione ad un altro stato e che nulla… - Pontifex_it : Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come luce interiore che illumina sfide… - ruisseau : RT @francescatotolo: Dopo il disastro di #Boccia, eccone un altro annunciato. Direttamente dalla peggior #riformascolastica degli ultimi 20… - RBilanzuoli : RT @CircoloFuturist: Dopo il disastro di #Boccia, eccone un altro annunciato. Direttamente dalla peggior #riformascolastica degli ultimi 20… -