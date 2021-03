È in arrivo il nuovo film di Star Trek prodotto da JJ Abrams (Di venerdì 5 marzo 2021) L’annuncio non può che rendere entusiasti i fan della mitica serie fantascientifica creata negli anni ’60 da Gene Roddenberry: è in arrivo un nuovo film di Star Trek. Non solo: a produrlo sarà J. J. Abrams, già responsabile dei recenti reboot cinematografici della saga; mentre a scrivere la sceneggiatura sarà Kalinda Vazquez, giovane autrice che ha già lavorato a questo universo narrativo essendo fra gli sceneggiatori della serie Star Trek: Discovery, che ha nel curriculum anche Fear the Walking Dead e che è stata di recente incaricata di scrivere con George R. R. Martin l’adattamento seriale del romanzo di Roger Zelazny Strada senza fine. Per di più, Vazquez deve il proprio nome a un personaggio della seconda stagione del telefilm ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) L’annuncio non può che rendere entusiasti i fan della mitica serie fantascientifica creata negli anni ’60 da Gene Roddenberry: è inundi. Non solo: a produrlo sarà J. J., già responsabile dei recenti reboot cinematografici della saga; mentre a scrivere la sceneggiatura sarà Kalinda Vazquez, giovane autrice che ha già lavorato a questo universo narrativo essendo fra gli sceneggiatori della serie: Discovery, che ha nel curriculum anche Fear the Walking Dead e che è stata di recente incaricata di scrivere con George R. R. Martin l’adattamento seriale del romanzo di Roger Zelazny Strada senza fine. Per di più, Vazquez deve il proprio nome a un personaggio della seconda stagione del tele...

NintendoItalia : Sta per iniziare un nuovo tipo di avventura Pokémon... Scopri come è stato creato il primissimo Pokédex della regio… - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - TheRedHead_blog : Space Jam: A New Legacy - in arrivo il nuovo film con una nuova Lola Bunny! - paspro2 : Ecco come il nuovo governo vuole spendere i fondi in arrivo! -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovo Cabina di regia, colori Regioni/ Ordinanza Speranza: Lombardia arancione scuro ...della Salute - Ministri economici - Regioni per fare il punto sui dati settimanali in arrivo dal ... il nuovo Dpcm in vigore da domani prevede che i provvedimenti sui nuovi colori delle Regioni scattino ...

F1 - Williams FW43B, Jost Capito guarda al futuro con ottimismo ... la scuderia inglese guarda al futuro con ottimismo, soprattutto dopo l'arrivo dei nuovi ... Stiamo iniziando un nuovo viaggio e c'è ancora molto lavoro da fare, ma siamo felici di vedere che lo slancio ...

In arrivo un nuovo MVNO, amico della Cina MobileWorld Chrome, gli aggiornamenti saranno più frequenti: annunciato il nuovo ciclo di rilascio Big G ha previsto un nuovo piano di rilasci per Chrome che verrà abilitato nel terzo trimestre dell'anno. Ecco cosa cambierà ...

Alvaro Soler è tornato: è uscita “Magia”, la sua nuova canzone A farci respirare un po' di aria di primavera ci pensa Alvaro Soler con il suo nuovo singolo "Magia". La canzone dà anche il titolo al nuovo album dell'artista spagnolo in uscita il prossimo 9 luglio.

...della Salute - Ministri economici - Regioni per fare il punto sui dati settimanali indal ... ilDpcm in vigore da domani prevede che i provvedimenti sui nuovi colori delle Regioni scattino ...... la scuderia inglese guarda al futuro con ottimismo, soprattutto dopo l'dei nuovi ... Stiamo iniziando unviaggio e c'è ancora molto lavoro da fare, ma siamo felici di vedere che lo slancio ...Big G ha previsto un nuovo piano di rilasci per Chrome che verrà abilitato nel terzo trimestre dell'anno. Ecco cosa cambierà ...A farci respirare un po' di aria di primavera ci pensa Alvaro Soler con il suo nuovo singolo "Magia". La canzone dà anche il titolo al nuovo album dell'artista spagnolo in uscita il prossimo 9 luglio.