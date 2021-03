È finita la ‘pax politica’ di Facebook negli Usa

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 5 marzo 2021) C’era stata una pausa nel corso della campagna elettorale e – nemmeno troppo stranamente, visto quello che è successo a Capitol Hill – anche per i cinque mesi successivi. Ma adesso i contenuti politici sponsorizzati supossono tornare a fare capolino ancheStates. Seguendo l’esempio di Google, anche Menlo Park, infatti, ha deciso di consentire nuovamente la promozione dei messaggi di natura politica che, così facendo, hanno inevitabilmente una maggiore diffusione. LEGGI ANCHE > In SudAfrica la nuova pollici WhatsApp non rispetta la legge sulla privacy Contenuti politici sponsorizzati, nuovo via libera diIl blocco dei contenuti politici sponsorizzati aveva una ratio: quello di far diminuire l’informazione parziale (che a volte diventava vera e propria disinformazione) sui social network, in concomitanza di ...