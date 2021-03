Dybala salta la Champions? Ecco il piano stilato dalla Juventus

(Di venerdì 5 marzo 2021) Paulosarebbe a rischio anche per la sfida diLeague contro il Porto: la Juve non vuole affrettare i tempi del suo rientro Paulopotrebbere la sfida diLeague contro il Porto: dopo i nuovi controlli in Austria si vorrebbe procedere con molta cautela, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Troppo vicina dunque la data del 9 marzo contro il Porto con l’argentino che potrebbe rientrare contro il Cagliari (14 marzo) o addirittura per il recupero contro il Napoli (17 marzo). Leggi su Calcionews24.com

Paulosarebbe a rischio anche per la sfida di Champions League contro il Porto: la Juve non vuole affrettare i tempi del suo ...Ieri nuovo consulto dal professor Fink per Paulo Dybala: ottimismo sulle terapie, ma niente Juve-Porto, nel mirino Cagliari o Napoli ...Il Corriere dello Sport riporta di un Dybala che sta seguendo delle terapie per guarire dal problema al ginocchio sinistro che lo tiene ai box da quasi due mesi ...