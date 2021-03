Dybala Juventus, “Tuttosport” svela: nuovo controllo in Austria, i dettagli (Di venerdì 5 marzo 2021) Dybala Juventus – Non c’è pace per il calvario di Paulo Dybala, che questa stagione ha visto il campo con il contagocce. La Joya è fermo ai box dal 10 gennaio, dal match contro il Sassuolo, durante il quale è rimasto vittima di un duro scontro con Pedro Obiang. Nei giorni scorsi l’argentino si è recato a Barcellona per avere delucidazioni in merito al fastidioso infortunio al ginocchio che lo tartassa da tanto, troppo tempo, ma non è finita. Dybala Juventus, le condizioni della Joya Secondo quanto riferito da Tuttosport, nelle prossime settimane potrebbe recarsi in Austria per un ulteriore analisi specialistica, questa volta ad opera del professore Flik. Le speranze di Pirlo di avere a disposizione il numero 10 per la delicata gara contro il Porto sono piuttosto ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 5 marzo 2021)– Non c’è pace per il calvario di Paulo, che questa stagione ha visto il campo con il contagocce. La Joya è fermo ai box dal 10 gennaio, dal match contro il Sassuolo, durante il quale è rimasto vittima di un duro scontro con Pedro Obiang. Nei giorni scorsi l’argentino si è recato a Barcellona per avere delucidazioni in merito al fastidioso infortunio al ginocchio che lo tartassa da tanto, troppo tempo, ma non è finita., le condizioni della Joya Secondo quanto riferito da, nelle prossime settimane potrebbe recarsi inper un ulteriore analisi specialistica, questa volta ad opera del professore Flik. Le speranze di Pirlo di avere a disposizione il numero 10 per la delicata gara contro il Porto sono piuttosto ...

romeoagresti : #Juventus: #Paratici ai microfoni di @DAZN_IT: “#Dybala è stato visitato anche da un altro specialista a Innsbruck… - forumJuventus : Pirlo pre #VeronaJuve: 'Per domani non recupereremo nessuno. Dragusin può partire dall'inizio. Dybala non è a risch… - DiMarzio : La #Juventus aspetta #Dybala: la nuova terapia porta a un primo beneficio - pavanmassimo : #cuadrado e #bonucci verso il recupero per domani, #deligt pure #bentancur fuori 2 settimane minimo, #dybala si ten… - Biancon3ro1897 : Continuo a non capire. Situazione completamente assurda. #Dybala #Juventus #FinoAllaFine -