Droni, Golden Division e 10mila uomini. Così la Nato protegge il Papa in Iraq (Di venerdì 5 marzo 2021) Alle prime luci dell’alba di oggi, poche ore prima della partenza di Papa Francesco da Roma, l’Ambasciata Usa a Bagdad ha emesso un “security alert” per i cittadini statunitensi presenti in Iraq. Nel comunicato si sottolinea che “attacchi possono verificarsi con poco o nessun preavviso, interessando aeroporti, località turistiche, snodi di trasporto, mercati, centri commerciali e strutture del governo locale. Anche strutture e luoghi iracheni e occidentali frequentati da cittadini statunitensi e altri occidentali potrebbero essere presi di mira”. Secondo l’ambasciata “esiste una minaccia di attacchi missilistici e di Droni con impatto su obiettivi civili e altri in Iraq. La violenza associata ai gruppi sostenuti dall’Iran rappresenta una minaccia significativa”. L’avviso è significativo del clima di grande rischio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Alle prime luci dell’alba di oggi, poche ore prima della partenza diFrancesco da Roma, l’Ambasciata Usa a Bagdad ha emesso un “security alert” per i cittadini statunitensi presenti in. Nel comunicato si sottolinea che “attacchi possono verificarsi con poco o nessun preavviso, interessando aeroporti, località turistiche, snodi di trasporto, mercati, centri commerciali e strutture del governo locale. Anche strutture e luoghi iracheni e occidentali frequentati da cittadini statunitensi e altri occidentali potrebbero essere presi di mira”. Secondo l’ambasciata “esiste una minaccia di attacchi missilistici e dicon impatto su obiettivi civili e altri in. La violenza associata ai gruppi sostenuti dall’Iran rappresenta una minaccia significativa”. L’avviso è significativo del clima di grande rischio ...

maria_mcalabro : RT @HuffPostItalia: Droni, Golden Division e 10mila uomini. Così la Nato protegge il Papa in Iraq - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Droni, Golden Division e 10mila uomini. Così la Nato protegge il Papa in Iraq - GRETA1SGARBO : RT @HuffPostItalia: Droni, Golden Division e 10mila uomini. Così la Nato protegge il Papa in Iraq - HuffPostItalia : Droni, Golden Division e 10mila uomini. Così la Nato protegge il Papa in Iraq -