Drake è uno dei cantanti più famosi e conosciuti del momento. Tanti sono i fan che lo seguono e aspettano con ansia l'arrivo del suo nuovo album Certified Lover Boy che inizialmente doveva uscire a gennaio 2021. La composizione musicale dovrebbe ancora uscire quest'anno ma non si ha nessuna data di uscita. Tuttavia il cantante nella tarda serata di mercoledì ha dato un annuncio che ha fatto impazzire i suoi fan. Scopriamo insieme quale è stato! Quando uscirà Certified Lover Boy? Per quanto riguarda l'uscita del nuovo album Drake ha spiegato, tramite una IG Story sul social Instagram, il motivo per cui il disco "Certified Lover Boy" non fosse ancora uscito. "Avevo intenzione di ...

7 dischi usciti oggi per riprendersi da Sanremo Questo primo venerdì di marzo, però, non delude e porta con sè diversi album da ascoltare: c'è Drake con il suo nuovo EP che allontana ancora una volta la release di Certified Lover Boy , c'è Zara ...

Drake ritorna con la raccolta Scary Hours 2 Rapologia Drake e il suo nuovo album Certified Lover Boy Il cantante Drake ha rilevato nuove indiscrezioni sul suo nuovo disco Certified Lover Boy che doveva uscire a gennaio.

