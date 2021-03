Draghi fa sovranista | il premier blocca l’export del vaccino AstraZeneca verso l’Australia

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il governo di Marioha disposto il divieto di esportazioni delle fiale delper il Covid-19 prodotto da. La decisione è stata presa in accordo con la Commissione europea e arriva come reazione ai tagli delle forniture della casa farmaceutica. L’Italia è stata il primo stato membro dell’Ue ad intervenire in tal senso dall’approvazione del nuovo meccanismo europeo di controllo delsui vaccini lanciato dalla Commissione europea lo scorso 30 gennaio. Il nostro governo ha chiesto infatti dire 250mila dosi di(infialate ad Anagni) destinate al, tra l’altro un Paese che in questo momento non è inserito tra quelli più vulnerabili per la pandemia. In questo modo adesso questo lotto potrà essere ridistribuito tra i ...