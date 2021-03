Dpcm, negozi chiusi e coprifuoco: si decide in quindici giorni. L’ipotesi di nuovi limiti (Di sabato 6 marzo 2021) Un’ulteriore stretta se la curva dei malati gravi continuerà a salire . Zone rosse locali allargate ai comuni vicini per contenere il virus Leggi su corriere (Di sabato 6 marzo 2021) Un’ulteriore stretta se la curva dei malati gravi continuerà a salire . Zone rosse locali allargate ai comuni vicini per contenere il virus

norma_ovelar : RT @repubblica: Scatta il nuovo Dpcm. Scuola, viaggi, bar, negozi: ecco tutte le regole: Con il decreto in vigore da oggi fino al 6 aprile… - repubblica : Scatta il nuovo Dpcm. Scuola, viaggi, bar, negozi: ecco tutte le regole: Con il decreto in vigore da oggi fino al 6… - Notiziedi_it : Firmato dpcm 6 marzo. Scuole, spostamenti, negozi, ‘Italia a colori’: cosa cambia - tina_martel : RT @Pura_Vida69: Nuovo Dpcm marzo, negozi chiusi e coprifuoco: si decide in quindici giorni. L'ipotesi di nuovi limiti. 15 giorni?! Prendet… - ritasantoro7 : RT @Agenzia_Ansa: Scuola, teatri, cinema, negozi: tutte le misure nel nuovo #Dpcm #ANSA -