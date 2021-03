Dove vai se l’acronimo di quartiere non ce l’hai (Di venerdì 5 marzo 2021) E dopo NoLo e SouPra arriva NaPa. Il quartiere a nord di piazzale Loreto è da anni la mecca della gentrificazione, o almeno così raccontano i tanti creativi che lì hanno preso casa. È bastato poco perché anche gli abitanti della zona resa elegantemente chic dal tocco dorato della torre Prada reclamassero la loro sigla, dichiarando il quartiere a Sud di Porta Romana SouPra, che sta pomposamente per South of Prada. Il primo quartiere al mondo con il brand nel nome non poteva che essere a Milano, e dedicato alla regina indiscussa della moda. Adesso però è arrivato un altro acronimo per definire la zona del Naviglio Pavese, e lo hanno fatto con tutti i crismi. Na.Pa. infatti è stato registrato a giugno 2020 e nasce da un comitato che vuole creare occasioni di incontro tra le diverse realtà della zona e la città: dalla Biblioteca di Chiesa ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 marzo 2021) E dopo NoLo e SouPra arriva NaPa. Ila nord di piazzale Loreto è da anni la mecca della gentrificazione, o almeno così raccontano i tanti creativi che lì hanno preso casa. È bastato poco perché anche gli abitanti della zona resa elegantemente chic dal tocco dorato della torre Prada reclamassero la loro sigla, dichiarando ila Sud di Porta Romana SouPra, che sta pomposamente per South of Prada. Il primoal mondo con il brand nel nome non poteva che essere a Milano, e dedicato alla regina indiscussa della moda. Adesso però è arrivato un altro acronimo per definire la zona del Naviglio Pavese, e lo hanno fatto con tutti i crismi. Na.Pa. infatti è stato registrato a giugno 2020 e nasce da un comitato che vuole creare occasioni di incontro tra le diverse realtà della zona e la città: dalla Biblioteca di Chiesa ...

