Dopo Zingaretti | chi diventerà il nuovo segretario del Pd?

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Zingaretti Per il Pd sondaggi amari. Premiato il centrodestra Se a questo si somma che la Lega, dopo un periodo di difficoltà, ha invertito la tendenza e torna ...in cui Giancarlo Giorgetti siede al Mise e il segretario Matteo Salvini ha eletto Nicola Zingaretti ...

Il declino del pacificatore rimasto senza amici Due anni fa fu acclamato come il segretario della pacificazione dopo l'era renziana: Nicola Zingaretti getta la spugna. Il leader del Pd si dimette da segretario nello stesso giorno (politiche del 4 marzo 2019) che segnò il punto più basso per i democratici. La ...

Pd, Zingaretti si dimette e accusa il partito: “Mi vergogno che si parli di poltrone mentre esplode la… Il Fatto Quotidiano Mossa a sorpresa di Zingaretti: si dimette da segretario Pd Con un "coup de theatre", che ha colto di sorpresa tutti i dirigenti del Pd, Nicola Zingaretti ha annunciato le dimissioni da segretario del Partito, decisione che dovrà essere ...

Nicola Zingaretti si dimette da segretario del Partito Democratico: «Ora ognuno si prenda le proprie responsabilità» Nicola Zingaretti si è dimesso da segretario del Partito Democratico. È il presidente della regione Lazio ad anticipare su Facebook la sua intenzione di lasciare l'incarico ...

