Dopo Conte lascia Zingaretti. L’ultima pugnalata del demolitore Renzi. Il governatore: vergognoso parlare solo di poltrone. Resa dei conti finale all’Assemblea del 13 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla fine tanto tuonò che piovve. “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo poltrone e primarie”, ha scritto ieri su Facebook Nicola Zingaretti, annunciando le dimissioni da segretario del Partito democratico. “Visto che il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del partito – ha chiarito – non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili”. Quello che non fecero i barbari fece Barbara D’Urso, inutile negarlo, L’ultima tragica gaffes del segretario con il suo messaggio di solidarietà per la chiusura di uno dei programmi della nota ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Alla fine tanto tuonò che piovve. “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parlie primarie”, ha scritto ieri su Facebook Nicola, annunciando le dimissioni da segretario del Partito democratico. “Visto che il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del partito – ha chiarito – non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili”. Quello che non fecero i barbari fece Barbara D’Urso, inutile negarlo,tragica gaffes del segretario con il suo messaggio di solidarietà per la chiusura di uno dei programmi della nota ...

