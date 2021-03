Donna trova un appartamento segreto dietro allo specchio del suo bagno: come un horror del 1992 (Di venerdì 5 marzo 2021) Samantha Hartsoe, che vive a New York, è rimasta scioccata nel trovare un intero appartamento vuoto dietro lo specchio del suo bagno. Era confusa quando ha notato una brezza fresca che soffiava nel suo bagno nonostante non ci fosse nessuna finestra o bocchetta d’aria funzionante, così ha deciso di iniziare ad indagare sulla ragione di quello spiffero. La Donna si è così resa conto che la brezza proveniva da intorno allo specchio presente sopra il lavandino e, una volta rimosso, ha scoperto un appartamento mezzo finito dietro di esso. Samantha ha postato la bizzarra scena su TikTok, dicendo: “Sono nel mio appartamento di New York City e fa freddo. Non importa quanto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 marzo 2021) Samantha Hartsoe, che vive a New York, è rimasta scioccata nelre un interovuotolodel suo. Era confusa quando ha notato una brezza fresca che soffiava nel suononostante non ci fosse nessuna finestra o bocchetta d’aria funzionante, così ha deciso di iniziare ad indagare sulla ragione di quello spiffero. Lasi è così resa conto che la brezza proveniva da intornopresente sopra il lavandino e, una volta rimosso, ha scoperto unmezzo finitodi esso. Samantha ha postato la bizzarra scena su TikTok, dicendo: “Sono nel miodi New York City e fa freddo. Non importa quanto ...

