Disponibilità PS5 da Trony il 5 marzo ma è impossibile acquistarla (Di venerdì 5 marzo 2021) C’è nuova Disponibilità PS5 da Trony in questo venerdì 5 marzo, in particolare sul sito online della catena di elettronica. La console più che mai richiesta sul mercato torna acquistabile, di certo con un numero di scorte davvero limitato e non corrispondenti alla richiesta dei tanti gamers italiani. Come segnalato a partire da poco dopo le 10 di questa mattina sul canale Telegram di PlayStion Italia, il prodotto tanto abito è tornato ad essere acquistabile. Le anomalie si sono di certo manifestate a causa del numero cospicuo di accessi Peccato che, immediatamente, il sito della catena abbia mostrato più di qualche problema nella connessione alla pagina indicata come quella del prodotto. Insomma, si presume che davvero in pochi siano riusciti ad approfittare della Disponibilità PS5 odierna: a meno che, di certo, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) C’è nuovaPS5 dain questo venerdì 5, in particolare sul sito online della catena di elettronica. La console più che mai richiesta sul mercato torna acquistabile, di certo con un numero di scorte davvero limitato e non corrispondenti alla richiesta dei tanti gamers italiani. Come segnalato a partire da poco dopo le 10 di questa mattina sul canale Telegram di PlayStion Italia, il prodotto tanto abito è tornato ad essere acquistabile. Le anomalie si sono di certo manifestate a causa del numero cospicuo di accessi Peccato che, immediatamente, il sito della catena abbia mostrato più di qualche problema nella connessione alla pagina indicata come quella del prodotto. Insomma, si presume che davvero in pochi siano riusciti ad approfittare dellaPS5 odierna: a meno che, di certo, ...

smartmikeoffert : #Ps5Monitor in questi giorni tornerà disponibile la PS5. Solo sul nostro canale, riceverete una notifica in tempo… - smartmikeoffert : #Ps5Monitor in questi giorni tornerà disponibile la PS5. Solo sul nostro canale, riceverete una notifica in tempo… - spaziogames : GameStop Italia rassicura gli utenti riguardo la disponibilità di #PS5, attaccando i bagarini - infoitscienza : PS5, oggi ci saranno nuove disponibilità da GameStop - MsmDimarco : Le #PS5 finiscono in fretta, ma @GameStopItalia di aver consegnato tutte le PS5 Standard preordinate, salvo 'rariss… -

Ultime Notizie dalla rete : Disponibilità PS5 The Climb 2 - recensione I più letti adesso PS5: GameStop Italia annuncia nuove console in vendita ogni settimana Ecco come scoprirne la disponibilità. The Last of Us: Parte II usa una mazza da golf in un momento chiave del ...

PS5: GameStop Italia si schiera apertamente contro i bagarini Ecco il contenuto del post: " Abbiamo notato che alcune persone hanno acquistato i bundle di PS5 ... è quello di registrarsi alla sua newsletter per restare sempre aggiornati sulla disponibilità di ...

PlayStation 5: dettagli e notizie della presentazione di PS5 Foyhotech I più letti adesso: GameStop Italia annuncia nuove console in vendita ogni settimana Ecco come scoprirne la. The Last of Us: Parte II usa una mazza da golf in un momento chiave del ...Ecco il contenuto del post: " Abbiamo notato che alcune persone hanno acquistato i bundle di... è quello di registrarsi alla sua newsletter per restare sempre aggiornati sulladi ...