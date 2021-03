Dieta e rischio di malattie cardiovascolari

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Ho studiato l’impatto delle diete ad alto indice glicemico per molti decenni e questo studio ratifica che il consumo di elevate quantità di carboidrati di scarsa qualità è un problema in tutto il mondo”, ha detto il primo autore David Jenkins, professore nei dipartimenti di scienze nutrizionali e medicina presso la Facoltà di Medicina Temerty dell’Università di Toronto. Un totale di 137.851 persone di età compresa tra 35 e 70 anni sono state seguite per una media di 9,5 anni attraverso lo studio Population Urban and Rural Epidemiology (PURE) condotto dal Population Health Research Institute (PHRI) della McMaster University e Hamilton Health Sciences. Lo studio ha rilevato che i rischi erano simili indipendentemente dal fatto che le persone avessero o meno precedenti. Altri documenti di studio del gruppo di ricerca ...