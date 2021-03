Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle dimissioni del segretario del Pd Nicola Zingaretti (Di venerdì 5 marzo 2021) Stavia in officia, camurrioso e sfastiddiato, commo sola a iddo accapitava quanno la sbirrocratie lo confinavi lia a firmari carta: pirchia a Muntilbano liggiri piaciva assaie ma nonsi scriberi o subscriveri carta, Un rummori ancura chù cammurioso del suo stata d’annima lo svigliai da chilla somnia birrocratica e lo surprisa a biastimmari… “Ma chi rumpa la minchie, mannaggia alla M…. Sancta”. “Dutturi, macari lia stavia nirbusa?”. Muntilbano: “Catarè, ma ancura havia da mpararte a tuppiari alli purta in vicia di tirrimutarle con il tuo fisica mpurtanti?”. Catarelli: “Dutturi, in primmisi vuliva arricrdarla che macari lia nun è n’alicia salata… In secundisi dirla che capiscia pirchia stavia nirbusa pe chilla che accapitai… “. M: “Ma pirchia chia accapitai?”. C: “Nun sapia che su frate si dimittite dal Piddie?”. M: “Ma ia sugno figlia unicca: frati nun ne tinia”. C: “Ma commo chilla ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Stavia in officia, camurrioso e sfastiddiato, commo sola a iddo accapitava quanno la sbirrocratie lo confinavi lia a firmari carta: pirchia a Muntilbano liggiri piaciva assaie ma nonsi scriberi o subscriveri carta, Un rummori ancura chù cammurioso del suo stata d’annima lo svigliai da chilla somnia birrocratica e lo surprisa a biastimmari… “Ma chi rumpa la minchie, mannaggia alla M…. Sancta”. “Dutturi, macari lia stavia nirbusa?”. Muntilbano: “Catarè, ma ancura havia da mpararte a tuppiari alli purta in vicia di tirrimutarle con il tuo fisica mpurtanti?”. Catarelli: “Dutturi, in primmisi vuliva arricrdarla che macari lia nun è n’alicia salata… In secundisi dirla che capiscia pirchia stavia nirbusa pe chilla che accapitai… “. M: “Ma pirchia chia accapitai?”. C: “Nun sapia che su frate si dimittite dal Piddie?”. M: “Ma ia sugno figlia unicca: frati nun ne tinia”. C: “Ma commo chilla ...

LauraGaravini : Nel viaggio in #Iraq di #PapaBergoglio un messaggio di speranza e di confronto tra culture. La chiave di lettura ne… - ilfoglio_it : Inizia oggi il viaggio di #PapaFrancesco in Iraq. Non solo dialogo interreligioso ma anche solidarità alle comunità… - ItalyMFA : Profondo rammarico #Italia per decisione #Venezuela di dichiarare Amb. Brilhante @UEenVenezuela persona non grata.… - napolista : Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle dimissioni del segretario del Pd Nicola Zingaretti “Ma commo chilla Zinga… - OGiannino : RT @liberioltre: ???? QUESTA SERA dalle 21.30 torna la rubrica #Policy e ospita un dialogo tra @micheleboldrin e @amingardi sui temi di stret… -