Dhl Express | inaugurato nuovo hub a Malpensa | investiti 110 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - DhlItaly hail suohub logistico all'aeroporto di, per cui ha investito 110 milioni di euro. L'impianto, il più innovativo del gruppo nel mondo, è capace di gestire 37 voli al giorno e oltre 38mila pezzi l'ora. "è il fiore all'occhiello dei nostri investimenti in Italia, che non si fermano qui", ha detto l'ad per l'Italia Nazzarena Franco. Alberto Nobis, ceo DhlEurope ha un "sogno nel cassetto", ovvero riuscire a fare un hub anche a Fiumicino. "E' stato il mio obiettivo all'inizio per tanti anni, ancora non siamo riusciti per le caratteristiche del territorio. Ma siamo sicuri che con la nostra caparbietà riusciremo a fare anche Fiumicino", ha sottolineato durante la cerimonia, a cui ha preso parte anche ...