Derby, tifoso milanista picchiato da ultrà dell'Inter: 5 indagati per lesioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Violenza al Derby Milan - Inter. Cinque uomini, tutti tifosi dell'Inter, sono stati denunciati dagli agenti della Digos di Milano con l'accusa di lesioni personali in concorso con l'aggravante dei ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Violenza alMilan -. Cinque uomini, tutti tifosi, sono stati denunciati dagli agentia Digos di Milano con l'accusa dipersonali in concorso con l'aggravante dei ...

leggoit : Derby, tifoso milanista picchiato da ultrà dell'Inter: 5 indagati per lesioni - obiettivo2posto : Solo qua potevo leggere gente che voleva il turnover in un DERBY perchè 3 giorni dopo dovevi giocare contro il Bolo… - Italia_Notizie : Derby Milan-Inter, tifoso milanista pestato da ultrà interisti: cinque indagati per lesioni - infoitsport : Derby Milan-Inter, tifoso milanista pestato da ultrà interisti: cinque indagati per lesioni - SergioSierra67 : @Tomas16121899 @Elisaerre19 L'articolo parla del furto di una bandiera non si dà fi chi....però non è da fuori di t… -