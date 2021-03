Denunciato writer udinese. Da anni imbrattava la città

(Di venerdì 5 marzo 2021) A seguito dell’attività investigativa svolta dalla locale DIGOS, è stato individuato eall’Autorità giudiziaria per il reato di imbrattamento aggravato un, resosi responsabile, nell’ultimo anno e mezzo, di una moltitudine di imbrattamenti nel centro cittadino di Udine. Le attività di indagine sono partite a settembre 2020, in seguito agli imbrattamenti subiti da tre esercenti di questa piazza San Giacomo: i titolari di alcuni esercizi pubblici del centro avevanoche, durante la notte, qualcuno aveva imbrattato con pennarelli e bombolette spray i tavoli, le tende, le serrande e i muri. Gli investigatori della DIGOS hanno analizzato con attenzione i sistemi di videosorveglianza: le immagini e le testimonianze raccolte hanno permesso ai poliziotti di risalire all’autore dei fatti, un cittadino italiano ...

