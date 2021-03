Dellai: il duo romagnolo che ha debuttato a Sanremo2021 conquista la prima posizione della Viral 50 Italia di Spotify (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo l’esibizione al 71° Festival di Sanremo, il duo romagnolo ha conquistato la prima posizione della Viral 50 Italia di Spotify con il brano “Io sono Luca”. “Io sono Luca” è un brano che rispecchia tutti noi con le nostre paure e le sfide di tutti i giorni. Il video musicale del brano è una storia originale diretta dal team di Creativite e ha per protagonisti i dellai. Luca vive la sua vita da sempre all’interno di un carrello della spesa spinto dal fratello gemello Matteo. Luca dorme, mangia, si lava, suona la chitarra e cresce (in uno scenario ironico-surreale-buffo) all’interno di questo suo mondo/carrello spinto dal fratello Matteo e dai suoi amici, gli unici ad assecondarlo in questo suo vivere. ... Leggi su domanipress (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo l’esibizione al 71° Festival di Sanremo, il duohato la50dicon il brano “Io sono Luca”. “Io sono Luca” è un brano che rispecchia tutti noi con le nostre paure e le sfide di tutti i giorni. Il video musicale del brano è una storia originale diretta dal team di Creativite e ha per protagonisti i. Luca vive la sua vita da sempre all’interno di un carrellospesa spinto dal fratello gemello Matteo. Luca dorme, mangia, si lava, suona la chitarra e cresce (in uno scenario ironico-surreale-buffo) all’interno di questo suo mondo/carrello spinto dal fratello Matteo e dai suoi amici, gli unici ad assecondarlo in questo suo vivere. ...

