De Luca: “Siamo in zona rossa. Sindaci di grandi città non hanno fatto niente, anzi incentivavano le aperture serali” – Video (Di venerdì 5 marzo 2021) “Come è del tutto evidente, Siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia. Siamo di fronte a una variante di estrema pericolosità e nei nostri territori abbiamo registrato un livello di contagio enorme nel mondo della scuola. In Campania Siamo ormai in zona rossa: il livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera sta diventando alla lunga insostenibile, specie al Cardarelli. E’ evidente che bisogna prendere misure eccezionali. La situazione è pesante”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta informativa su Facebook. De Luca punta il dito contro l’assenza dei controlli sul territorio e, in particolare, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: “Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “Come è del tutto evidente,arrivati alla terza ondata in tutta Italia.di fronte a una variante di estrema pericolosità e nei nostri territori abbiamo registrato un livello di contagio enorme nel mondo della scuola. In Campaniaormai in: il livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera sta diventando alla lunga insostenibile, specie al Cardarelli. E’ evidente che bisogna prendere misure eccezionali. La situazione è pesante”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nella sua consueta diretta informativa su Facebook. Depunta il dito contro l’assenza dei controlli sul territorio e, in particolare, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: “Abbiamo ...

