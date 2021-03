De Luca | “Ormai la Campania è in piena zona rossa”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Registriamo sui 2.500 nuovi positivi al giorno. Dovremmo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25.000 persone, che è impossibile. Siamo arrivati dove era prevedibile che arrivassimo. La capacità di contagio che hanno le varianti è aggressiva, e con una caratteristica: tocca la popolazione più giovane. E poi ci sono i comportamenti scorretti, col rilassamento generale, e le spiagge gremite come a Ferragosto. In tanti quartieri abbiamo registrato l’assoluta mancanza di controllo, come in tutta Italia. Da settimane il Paese è abbandonato a se stesso. Alcuni sindaci di grandi città che non hanno fatto niente, anzi incentivavano le aperture serali”. “siamo in, perché questo livello di contagio non si può reggere. In Ospedale si riversadi tutto, in particolare al Cardarelli”. Così il ...