De Luca | ' Campania in zona rossa | situazione ospedali pesante'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Napoli, 05 marzo 2021 De: 'Ormaiin' 'Come era prevedibile siamo in. Questo livello di contagio non si può più reggere', così Vincenzo ...

borghi_claudio : Scusate @Ariachetira perchè ci sono i servizi che dicono che gli ospedali a Napoli sono al collasso e invece i dat… - fanpage : ULTIM'ORA. La Campania diventa zona rossa. - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Siamo ormai in zona rossa' - lori_gianna : RT @borghi_claudio: Scusate @Ariachetira perchè ci sono i servizi che dicono che gli ospedali a Napoli sono al collasso e invece i dati uf… - romatorino : RT @borghi_claudio: Scusate @Ariachetira perchè ci sono i servizi che dicono che gli ospedali a Napoli sono al collasso e invece i dati uf… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Campania

Napoli, 05 marzo 2021 De: 'Ormaiin zona rossa, situazione ospedali pesante' 'Come era prevedibile siamo in zona rossa. Questo livello di contagio non si può più reggere', così Vincenzo De, presidente della ...Deormai in zona rossa 'Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali', ha detto il presidente ...I dati del monitoraggio sono stati analizzati dalla cabina di regia: la Campania entra in zona rossa, la Lombardia resta arancione scuro; arancione il Piemonte, gialle Lazio e Liguria ..."Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. E' evidente che bisogna prendere misure eccezionali". Così il ...