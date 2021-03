De Luca anticipa Speranza e annuncia la Campania zona rossa

(Di venerdì 5 marzo 2021) Lo avevato ieri il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e oggi, prima ancora dell’ordinanza del Ministro della Salute, Vincenzo Dela. Il Presidente, nel corso della sua classica diretta Facebook, ha parlato della situazione epidemiologica decisamente peggiorata nel corso delle ultime settimane. I numeri (dai contagi ai ricoveri, fino alle terapie intensive) sono in rapido e costante peggioramento. Per questo motivo saranno inasprite le misure di contenimento., l’annuncio di Vincenzo De“Come era ampiamente prevedibile, ormai siamo inperché questo livello di contagio non si può più reggere. La ricaduta ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca anticipa

Il presidente della Campania Vincenzo Deha richiamato al vertice sui vaccini la necessità di riequilibrare entro fine marzo la fornitura di dosi in base alla popolazione residente - la Campania ...Deanche una decisione sul mondo della scuola 'Il Governo decide di spostare la data delle elezioni ad ottobre, avrà un effetto devastante sul mondo scolastico. Già successe l'anno ...De Luca annuncia che da lunedì 8 marzo la Campania sarà zona rossa. Sui vaccini: “Lavoriamo per la produzione in Campania”.Cinque anticipi al sabato, tra cui la partita Prato-Sammaurese (inizio ore 14:30). Forlì-Aglianese in diretta sulla pagina Fb della LND.