Dazi UE-USA sospesi per 4 mesi dopo telefonata Biden-von der Leyen (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – dopo un accordo simile raggiunto da Regno Unito e Stati Uniti, anche l'Unione europea si è accordata con gli USA per sospendere temporaneamente (per quattro mesi) tutti i Dazi reciproci che hanno origine dalla controversie Airbus–Boeing, che si trascinano da 17 anni. La decisione è stata presa dopo una conversazione telefonica tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente statunitense Joe Biden. "Come nuovo inizio per la nostra partnership, abbiamo deciso di sospendere tutte le tariffe relative alle controversie Airbus-Boeing su aeromobili e prodotti non aerei per un periodo iniziale di 4 mesi. Ci siamo anche impegnati a risolvere queste controversie", ha commentato Ursula von der Leyen

